İçişleri Bakanı Soylu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (8)

27.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığının avukatı Vahit Bıçak'ın, Polis Akademisinden ilişiğinin bugün kesileceğini bildirdi.

Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının belediyelere müdahale etme yetkisine yönelik soru üzerine Soylu, rutin teftişler, şikayete dayalı teftişler, özel teftişler yapabildiklerini, bir belediyeyi yukarıdan aşağıya her türlü süreciyle denetime alabileceklerini söyledi.

Bunu yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Soylu, "Eğer biz denetim mekanizmasını doğru düzgün işletmezsek, vatandaşa ait bize itimat görevini yerine getirmemiş oluruz. Vatandaş bir haksızlıkla karşı karşıya kalıyor, nereye müracaat edecek? Binası yıkılıyor veya birisi geliyor binasının önüne ev yapıyor veya bir imar kirliliğini, suistimali, rüşveti, yolsuzluğu, görevi kötüye kullanmayı görüyor. Kime şikayet edecek? Devlet dediğiniz bu işe yarıyor zaten." diye konuştu.

Belde belediyeleri dahil ülkedeki tüm belediyeleri denetimden geçirmenin asli sorumlulukları olduğunu dile getiren Soylu, sivil toplum örgütleri ve derneklerin denetimlerinin de kendilerinde olduğunu hatırlattı.

"Benim, 'Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları, birtakım devletin kendi vidalarını gevşetmeye matuftu.' dememin sebebi şu; biz dernek denetlemeyi başka işlerden bıraktık. Belediye denetlemeyi bıraktık, bırakmak zorunda kaldık. Çünkü yoğunlaştığımız işler FETÖ meselesiydi, terörle mücadele meselesiydi. Şimdi her şey yerli yerine oturuyor, kimse merak etmesin. Kimseye bu konuda vatandaşa haksızlık yaptırmayız. Mahalli idareler kontrolörlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, hatta polis müfettişlerimiz kendi alanında dernek denetçilerimiz şu anda adım adım sahadalar. Vatandaşımızın emniyetini suistimal edecek hiçbir şeye fırsat vermemek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katledilmesine ilişkin davada sanık avukatının tepki çeken ifadeler kullandığı hatırlatılarak, "Sanık avukatı Vahit Bıçak, Polis Akademisinde dersler veriyor. Bu görevine son verilmesi gibi bir durum söz konusu mu?" sorusu yöneltilen Soylu, şunları kaydetti:

"Polis Akademisindeki öğretim üyesi Prof. Dr. Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın davasında sanığın avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde olayın kendine ait bir safahatı var, çok doğal olarak. O safahat çerçevesinde Polis Akademisiyle ilişkisinin kesilmesi hususundaki onay benim önümde. Yani bugün itibarıyla bu ilişki kesiliyor. Bir süreci vardı, o süreci bekledik. Kendine ait prosedürü var. Onay bizim önümüzde ve kesilecek."

"Kadın cinayetleri konusunda çok düşük bir seviyedeyiz, bizim için 1 bile büyük bir rakamdır"

Yılbaşında kadın cinayetlerini azaltmaya yönelik bir genelge çıkarıldığı hatırlatılarak, "Bu genelge, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetin azaltılmasında ne kadar etkili oldu?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Soylu, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet konusunda Hükümetin yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu, bu konuda çıkardıkları kanunun dünya ölçeğinde olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, bu kanunun, aile içi şiddeti ve kadın cinayetini önleyemeyecek hiçbir açığının olmadığını vurgulayarak dünyada dönem dönem kadın cinayetlerinin yükseldiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2018 raporuna göre, "kadın cinayetlerinin küresel ortalamasının milyonda 13 olduğunu" aktaran Soylu, bu ortalamanın Avrupa'da 7, Türkiye'de ise 3,8 olduğunu kaydetti.

"Kadın cinayetleri konusunda biz çok düşük bir seviyedeyiz. Bizim için 1 bile büyük bir rakamdır. Bizim dinimiz, milliyetimiz, medeniyetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz nasıl uyuşturucu meselesine karşıysa, aynı karakter burada da var." diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bunu çok daha alt noktalara indirebilmek için geçen senenin sonlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının liderliğinde Adalet Bakanlığı, biz, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, birtakım kurumlar, Diyanet bir araya geldik ve bir eylem planı oluşturduk ve 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nı yürürlüğe soktuk. 75 madde içinde bizim üzerimize düşen maddeler var."

"200 bin polisimizin eğitimini tamamlayacağız"

İçişleri Bakanlığının üzerine düşen maddeleri yapmaya başladığını belirten Soylu, mesele bir noktaya gelebilsin diye üzerlerinde olmayan birtakım sorumluluklar ve yükümlülükleri de aldıklarını kaydetti.

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddette azalmanın olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var. 200 bin polisimizin eğitimini bu yıl tamamlayacağız. Polis merkezi amirliklerimizde 50 bini aşkın polisimiz var, bunların 40 bininin eğitimini tamamladık, 10 bininin eğitimi de 1 ay içerisinde tamamlanıp bitecek. Yine polis merkezi amirliklerimizde 3 bin kadın polisimiz eğitimde ve Güven Masası oluşturduk. Bu Güven Masası'na bunlar gelecekler. Aynı zamanda kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti takip bürolarımız var bütün ilçelerimizde ve bunlar bütün bu olayları takip ediyorlar."

Bakan Soylu, rehberlikten psikolojik danışmanlığa, avukat sağlamaya kadar bütün destekleri ve hizmetleri kendi sorumluluklarına aldıklarını, kadına yönelik şiddetin daha da düşeceğini söyledi.

"KADES ile 5 dakikada polis kapınızda"

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) şu ana kadar internetten 422 bin 916 kişinin indirdiğini belirten Soylu, "Uygulamayı indiriyorsunuz, butona basıyorsunuz sadece, lokasyonu belirliyor, 5 dakika sonra polis yanınızda." dedi.

Soylu, kadına yönelik şiddet konusunda, "Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar. Bizim için bu işin başka çıkarı yok. Elektronik kelepçeyi verecekler ve biz takip edeceğiz. Elektronik kelepçe ile sizin aileye, kadına yaklaşmanızı takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA