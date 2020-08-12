İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu 81 ilin valisiyle toplantı Video konferans yöntemi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıyı açması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin valisiyle toplantı yaptı.
12.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:26
Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu
81 ilin valisiyle toplantı
Video konferans yöntemi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıyı açması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin valisiyle toplantı yaptı. Bakan Soylu'nun, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'ndan katıldığı video konferans toplantısında 81 ilin valisi yer aldı.
Kaynak: AA