İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yönüyle onların...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yönüyle onların da gurur duyduğu bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, yaptığı açıklamada Türk milletinin tarihe altın harflerle kazıdığı Malazgirt Zaferi'nin bir anlamda güncellemesi, tahkimi, geleceğe uzanışı niteliğinde olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılının coşkusunun yaşandığını belirtti.

Soylu, "Yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olmuş, bu yönüyle onların da gurur duyduğu bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bugün terör, iç savaş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaştırma gibi araçlarla farklı bir şekle bürünen sömürgeciliğe karşı Türk milletinin 30 Ağustos ruhuyla menfaat ve çıkarlarına sahip çıktığını, diğer milletlere de umut ve ilham vermeye devam ettiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli olarak kavramsallaştırdığı anlayışla, kendi ürettiği gemilerle Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korurken, yerli insansız hava araçları, helikopterleri ve diğer savunma sanayi ürünleriyle de terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. Nitekim Türkiye, teröre karşı ortaya koyduğu bu mücadele ve ürettiği güvenlik kapasitesi ile Suriye, Libya, Karabağ ve Afrika'da mazlum milletlerden yana pozisyon almış, dünyada hak ve adaletten yana olan tavrını, bir büyük devlete yakışır şekilde korumayı bilmiştir.

Hem Malazgirt'in hem 30 Ağustos'un hem de bugün verdiğimiz mücadelemizin ana karakteri ve güç kaynağı aziz milletimizin cesareti, feraseti, vicdanı ile tarihinden ve inancından aldığı yüksek karakteridir.

Bu vesileyle, ortaya koydukları onurlu mücadele ile bize hem bir gelecek hem de onurlu bir insanlık davasını bir miras olarak bırakan başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o doğum gününün tüm komutanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak