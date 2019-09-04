04.09.2019 13:27

İçişleri Bakanı Soylu: " 29 ilde 17 milyon adres, 8.3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekansal hale getirilmiştir"

-"Afetlere alınacak tedbirlerin planlamasında uyuşturucu ile mücadele önlemlerine, yangınlara müdahaleden sosyal sosyal projelerin planlamasına kadar maks projesi kamu görevlilerin en önemli rehberi olacaktır"

Kaynak: İHA