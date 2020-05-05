İçişleri Bakanı Soylu: "2019 yılında trafik kazalarında ölüm yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e...
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İçişleri Bakanı Soylu: "2019 yılında trafik kazalarında ölüm yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e...

İçişleri Bakanı Soylu:
05.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:11

Trafik Haftası nedeniyle Ankara'da Akıncı Gişeleri'ndeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılında trafik kazalarında ölüm 2015'te 7 bin 530'dan, 2017'de 7 bin 427'den yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e gerilemiştir.

Trafik Haftası nedeniyle Ankara'da Akıncı Gişeleri'ndeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılında trafik kazalarında ölüm 2015'te 7 bin 530'dan, 2017'de 7 bin 427'den yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e gerilemiştir. Bu bizim için elbette ki bu konuda attığımız adımlarda elde ettiğimiz performansın bir göstergesidir ama yeterli değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Haftası kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişeleri'nde bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, emniyet kemeri eğitim araçlarını da inceleyerek sisteme ilişkin bilgi aldı. Burada polis ve jandarmalarla sohbet eden Bakan Soylu, jandarmaya ait trafik otomobilini de sürdü.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, "Ülkemizde 2-8 Mayıs günleri arası, Mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftası olarak sürekli değerlendirilmektedir. Buradaki etkinlikle hem bir yıl önceki ve geçmiş dönemdeki trafik konusunda geldiğimiz nokta karşılaştırılmakta, hedeflerimiz, atacağımız adımlar sürekli olarak değerlendirilmektedir. Kamuoyu ile paylaşılmaktadır" dedi.

"Dijital bir kampanya olarak nitelendirdik"

Soylu, "Korona virüs salgını sebebiyle biz bu haftayı daha ziyade dijital bir kampanya olarak nitelendirdik ama yine de bugün hakikaten trafik konusunda gecesini gündüzüne katan ve bu konuda önemli fedakarlıkların altına imza atan, sadece trafik güvenliği değil aynı zamanda içinde bulunduğumuz salgın sebebiyle veya başka bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman da toplumsal ödevlerini, görevlerini yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmayan trafik polislerimize hem teşekkür etmeye hem onlarla birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade etmeye ve 2-8 Mayıs Trafik Haftası'ndaki birlikteliğimizin altını çizmeye geldik" ifadelerini kullandı.

2019'da trafikte ölümler yüzde 27 azaldı

2015 yılında Türkiye'de trafik kazalarından ölen insan sayısının 7 bin 530, 2017 yılında 7 bin 427, 2018 yılında 6 bin 675 olduğunu aktaran Bakan Soylu, "2019 yılında trafik kazalarında ölüm 2015'te 7 bin 530'dan, 2017'de 7 bin 427'den yüzde 27 azalarak 5 bin 473'e gerilemiştir. Bu bizim için elbette ki bu konuda attığımız adımlarda elde ettiğimiz performansın bir göstergesidir ama yeterli değildir" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Dünya genelinde trafik kazalarında ölüm yüz binde 18'dir, Avrupa'da yüz binde 5'tir, Amerika'da yüz binde 11'dir, Türkiye'de ise son 4 yılda yüz binde 9,6'dan yüz binde 6,5'e düşmüştür. Dünyaya nazaran da Avrupa'dan bir basamak gerideyiz. İnşallah önümüzdeki 2 ya da 3 yıl zarfında Avrupa standartlarını bu konuda yakalamak konusunda bir adım geride olma halimizi, onlarla başa baş olma halimize getirme konusunda da bir irademiz, çalışmamız söz konusu" şeklinde konuştu.

Güvenli sistem yaklaşımı vurgusu

2021-2030 yılları için yapılan stratejik planlara ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "2011-2020 yılları arasındaki stratejik hedeflerimize uygun bir şekilde bu yılı tamamlıyoruz ama biz yine milletimize şunu söyleyebiliriz, yaklaşık bir yıldır ama üç aydır da tüm kurumlarımızla birlikte sistemli bir şekilde 2021-2030 Stratejik Planı'nı hazırlıyoruz. 2021-2030 Stratejik Planımızın da ana çerçevesini güvenli sistem yaklaşımı oluşturmaktadır. Güvenli sistem yaklaşımı şudur; sadece bir kurumun aldığı tedbirler değil, devletin bütün katmanlarının, bütün kurumlarının vatandaşlarımızın üzerine düşene yönelik aldığı tedbirleri ifade etmektedir, her birinin üzerine düşen görevi ifade etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, söz konusu stratejik planın bugüne kadar elde edilen sonuçlar ile bundan sonra elde edilecek sonuçlara da ciddi bir ivme kazandıracağını düşündüklerini ifade etti. Soylu, Karayolları Trafik Politikaları Belgesi'nin de kendilerine önemli bir vizyon verdiğini kaydederek, "Bu vizyon çerçevesinde de arkadaşlarımızla topyekün önemli adımlar attık. Burada sayamayacağım derecede çok başlık var ama şunu ifade etmek isterim. Araçlarımızın yenilenmesinden, trafik memurlarımızın giysilerinin yenilenmesine kadar; ortalama hızdan, özellikle kaza kara noktalarında aldığımız tüm tedbirlere kadar ve yine bunun yanı sıra maket trafik araçlarımızdan, bu politika belgemizdeki onlarca sürecimize kadar, havada dönen helikopterin her yıl binlerce saat yaptığı trafik denetiminden 'drone'lu trafik denetimlerine kadar birçok yenilik getirdik" dedi. Bakan Soylu, vatandaşların da bu yeniliklere uyum gösterdiğini ifade etti.

"Denetimlerimizi artırdık"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetimlerimizi artırdık. Denetimlerimiz sadece cezaya yönelik denetimler değil, aynı zamanda hem tembihe hem de vatandaşımızı doğru kurallara sevk etmeye yönelik uyarıcı denetimler oldu, bu da yeni bir anlayış ortaya getirdi. TBMM'de çıkan yasalar çerçevesinde özellikle yaya trafiğinde önemli devrimler ortaya koyduk. Bu bizim uzun zamandan beri ülkemizde beklediğimiz bir süreçti. Tüm bunlar ve bunun gibi adımlar, ifade etmem gerekir ki trafik kazalarında açık gördüğümüz alanlardaki tüm açıkları kapatmaya yönelik adımlardı."

"Vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasının riayet ettiği bir kural haline geldi"

Emniyet kemeri kullanımına da değinen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasının riayet ettiği bir kural haline geldi. Bu bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Bakan Soylu, "Geldiğimiz nokta yüz binde 9,6'dan yüz binde 6,5 rakamı. Ölüm açısından son 4 yıldaki rakam azımsanmayacak ama bizim yeterli görmediğimiz bir rakam. Hedefimiz önce Avrupa Birliği'nin (AB) seviyesine gelebilmek, yüz binde 5'e. Daha sonraki hedefimiz de Almanya'nın yüz binde 3 ile 3,5 hedefini yakalayabilmektir. Birbirimize yardımcı olursak, destek olursak şu korona virüste toplumumuzun gösterdiği duyarlılığı, birlik ve beraberliği, trafik konusunda ortaya koyduğumuz anlayışı aynı şekilde devam ettirirsek sonuç alabiliriz" dedi.

Bakan Soylu, iki temel mottoları olduğunu belirterek, "Bir tanesi, 'Her yıl daha iyiye', ikincisi 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ifadelerini kullandı. Soylu, Trafik Haftası'nın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde de bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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