İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"
İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"
İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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