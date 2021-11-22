İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6" - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"

İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6" - ANKARA

Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

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