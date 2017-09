İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Atleti 15 Temmuz akşamı giyecektin, onunla beraber sokağa çıkacaktın. Millet oturup bekleyen bir siyasetçi istemiyor." dedi.



Soylu, AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, FETÖ'ye değinerek, "Bakın sağda solda deniliyor ki 'işte biraz daha şöyle bakmak lazım, böyle bakmak lazım.' Eğer burada acırsak, acınacak duruma düşeriz. Bu açık ve nettir." ifadesini kullandı.



Türkiye içerisinde FETÖ ile mücadelede şu anda iyi gidildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"Eğer en ufak bir boşluğu Türkiye'de verirsek bilesiniz ki 15 Temmuz'u rahmetle anarız. Tekrar söylüyorum, İçişleri Bakanlığı yaparken birçok bilgileri gören kişi olarak söylüyorum, en ufak bir gevşeklik ortaya koymamamız lazım. Gelecek nesillerimize bunun vebalini, hesabını anlatamayız. Onun için burada özellikle bizler kararlı, adaletli, iradeli, hakkaniyetli ve attığı adımdan geri adım atmayan bir anlayışı ortaya koymak durumundayız."



Soylu, milletin kendi yanında olan siyasetçiyi istediğine dikkati çekerek, "Bu milletin evladı, askeri, polisi, jandarması teröristle mücadele ederken gidip başka ülkelerin basınında 'Türkiye'de güvenlik yok' diye beyanat veren siyasetçi elbetteki istemez." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "'Bu ülkede güvenlik yok' dedi. Kim dedi, Kılıçdaroğlu. Peki adama sorarlar, sen Ankara'dan İstanbul'a nasıl yürüdün? Madem güvenlik yoktu, peki adama bir daha sorarlar, 'Madem bu ülkede güvenlik yok. Bu ülkeye Alman'ı, Hollandalı'sı, Rus'u, bu ülkeye İngiliz'i, bu ülkeye dünyanın pek çok memleketinden insanı turizm için niye geliyor? Arap'ı niye geliyor bu ülkeye?" diye konuştu.



Geçen senenin yüzde 35 üstünde yerli ve yabancı turistin Trabzon'a geldiğini ifade eden Soylu, bu konuda çok önemli bir kararlılığı ve direnci ortaya koyduklarını kaydetti.



"Atleti 15 Temmuz akşamı giyecektin"



Soylu, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun takım elbise ile evinde oturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakırköy'de bir evde bir kırmızı koltukta oturmuş, takım elbise ile mücadele ediyor. Sonra Ankara'dan İstanbul'a yürürken kıymetli dava arkadaşlarım, bir karavanda atletle beraber poz verdi, doğru mu? Ey Kılıçdaroğlu, pozu karavanda atletle beraber oturarak vermeyeceksin, atletle ne zaman dışarı çıkacaksın biliyor musun? 15 Temmuz akşamı sen kravatla beraber o evde otururken bu milletin istiklali tehlikeye girdi, bu ülkenin demokrasisi tehlikeye girdi diye bu milletimizin evladı sokaklara çıktı, atletle çıktı, iç çamaşırlarıyla, pantolonlarıyla, eşofmanlarıyla çıktı. Senin gibi bir eve sığınıp da orada kırmızı koltuk üzerinden '15 Temmuz'da bakalım millet ne yapacak' diye bir bekleyiş içerisinde olmadı. Atleti 15 Temmuz akşamı giyecektin, onunla beraber sokağa çıkacaktın. Millet oturup bekleyen bir siyasetçi istemiyor."



"Ne yazık ki İstanbul'da seçmeninden oy alıp dağdaki teröristi savunan milletvekillerimiz var." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:



"Evet meseleyi biliyorsunuz, özel harekat polisimiz Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesi sonrasında yapılan operasyon sonrasında bu katilleri, bizim yerli insansız hava araçlarımız tespit ediyor ve sonra imha ediyor. CHP'li vekil basıyor yaygarayı, neymiş, insansız hava araçları sivil insanları hedef alıyormuş. Sivil hedef öyle mi? Teröristin kod adını söyleyemeyip, adını soyadını söyleyince sivil mi oluyor? Ne kadar kolaymış. Adamın yaptığı eylemleri söyleme, şehit ettiği polislerin isimlerini verme, kod adını, örgüt bağlantısını söyleme, sadece adını soyadını söyle ve 'Bu adam sivildi' de. Evet 25 yıl Diyarbakır barosunda kayıtlı avukatlık yapmış bu vekil, senin ne olduğunu, nasıl avukatlık yaptığını, kimin hakkını savunduğunu en iyi şekilde bilirler."



Soylu, bu hadisenin yerel bir tepki olmadığını ifade ederek, "Bu vekilin attığı iftira yerel bir tepki değildir. Sakın ha bu çok anlamlı bir tepkidir. Bu tepki hem Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef almaktadır hem de bu mücadelenin milli silahlarla yürütülmesinden duyulan rahatsızlığı ortaya koymaktadır." dedi.



"Beklediler beklediler bir avuç insanın dışına çıkamadılar"



Soylu, PKK'nın sözcüsü olan HDP'nin toplumsal tabanını kaybettiğinin çok açık ve net olduğunu belirterek, Kandil'den gelen talimat üzerine çeşitli illerde parklarda oturma eylemi yaptıklarını anlattı.



Bir hafta boyunca oturup parklarda milleti beklediklerini kaydeden Soylu, umduklarını bulamadıklarını vurguladı.



Soylu, parkın içerisine sandalye isteğinde bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yok be karyola gönderelim, yatak, döşek gönderelim isterseniz, öyle mi? Siz bu ülkenin birliğine, beraberliğine karşı şey yapacaksınız biz her şeyi göndereceğiz. Beklediler, beklediler bir avuç insanın dışına çıkamadılar. Baktılar ki bu millet bizden ümidi kesmiş. Onlar da ümidi kesince Kandil de dedi ki 'CHP'den destek isteyin.' Bu vekil onun için devreye girdi. Baktılar ki bizim sözümüze itimat eden yok çünkü bu milletten topladıkları paraları PKK terör örgütüne aktardıklarından, bugün oralarda o paraların dışında paralar olmamasıyla birlikte kaymakamlarımız, belediye başkan vekillerimiz yollar, kanalizasyonlar, çocuk parkları hizmeti yapıyor ve millet onların yaptıkları soygunlarla bugünleri karşılaştırıyor."



Vatandaşların endişe içerisinde olmamasını isteyen Soylu, "Doğru istikamette ve doğru bir anlayış içerisinde gittiğimizi biliyoruz. Toplumsal tabanlarını kaybedince şimdi bir taraftan BBC, bir tarafından diğer yabancı menşeili haber merkezleri her birisi bir telaşın içerisine girdiler." ifadesini kullandı.



Soylu, "Bizi aldatan bizden değildir" hadisini dile getirerek, "Buradaki mesele budur. Dışarıya başka türlü, bize başka türlü davranan, terörle mücadelemize de yükselme mücadelemize de destek vermeyen ama teröre destek veren bir anlayış içerisindeler. Bunları vatandaşımız çok net bir şekilde görmektedir." diye konuştu.



"2019'dan sonra Türkiye'yi kimse tutamayacak, hiç merak etmeyin"



Türkiye'nin, önemli bir zaman diliminin içerisinde olduğuna işaret eden Soylu, 2019'da yapılacak seçimlerin eski seçimlere benzemediğini söyledi. Bakan Soylu, 2019 seçiminde yüzde 50 artı 1 oya ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her biri bir araya geldi ve diyorlar ki 'Ne yapalım edelim Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürelim.' Bunun için bizler daha çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz, daha çok milletle birebir olmalıyız, daha çok Türkiye'yi kalkındırmalı, geliştirmeli, ileri noktaya taşımalıyız. Yeniden bu ülkenin insanının umutla bakmasını sağlamalıyız. Allah'a şükürler olsun bugün ayaklarımızın üzerinde dimdik buradayız. Dünyadaki mağdurlar ve mazlumlar da bize umutla bakıyor. Şimdi öyle güçlü bir irade ortaya koymalıyız ki 2019 yılında yeni bir sistemle beraber Türkiye'yi geleceğin dünyadaki en güçlü ülkesi haline getirmeliyiz. Bizden sonraki nesiller artık bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmesin."



Türkiye'de 15 yıldır yapılan hizmetlere ilişkin de görüşlerini paylaşan Soylu, "2019'dan sonra Türkiye'yi kimse tutamayacak hiç merak etmeyin." dedi.



Soylu'nun, Beşikdüzü'ndeki yatırımlarla ilgili bilgi de verdiği kongreye AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.



(Bitti)