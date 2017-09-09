İçişleri Bakanı Soylu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Hiç merak etmeyin tünelin ucundaki ışık görülmüştür.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Hiç merak etmeyin tünelin ucundaki ışık görülmüştür. Türkiye içerisinde dağ, taş, dere, tepe demeden Kasım'ın 20'sine kadar bunların iflahını sökeceğiz." dedi.
Soylu, AK Parti Araklı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğru bir yolda gittiğini belirterek, "Terörle mücadelemizde kararlı bir tavır ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarla salı günü yaptığımız toplantıda, 5 Eylül-20 Kasım arası nasıl bir mücadele zemini ortaya koyacağımızı hep beraber kararlaştırdık. Aynı şekilde yolumuza ve yolculuğumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
"Hiç merak etmeyin, tünelin ucundaki ışık görülmüştür." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:
"Türkiye içerisinde dağ, taş, dere, tepe demeden Kasım'ın 20'sine kadar bunların iflahını sökeceğiz. Kış mevsimindeki üslenmeleri var ya onların... Hangi mağarada üslenirlerse üslensin o mağaraların içine onları gömmek bizim boynumuzun borcudur. Kim olursa olsun. İster Amerika olsun, verdikleri silahları biliyoruz, isterse Almanya'da, Hollanda'da para topladıkları ve oradan para toplayarak terör örgütlerini besledikleri anlayış olsun..."
Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin terörle mücadele noktasında büyük bir kararlılık ortaya koyduğunu dile getirerek, bölge halkını kucaklayarak yollarında aynı şekilde yürümeye devam edeceklerini bildirdi.
İnsansız hava uçakları sayesinde teröristlerin hareket kabiliyetini azalttıklarını vurgulayan Soylu, artık insansız hava uçaklarının 2 bin 600 saat devriye yaptığını, bu süreyi önce iki, sonra dört katına çıkararak teröristleri hareket edemeyecek hale getireceklerini söyledi.
Soylu, bu konuda yeni adımlar atacaklarını belirterek, "Kötü hava şartlarında bomba tuzaklamaları, eylem hazırlıkları yapmalarını engellemek için insansız keşif uçaklarımız devreye giriyor. Bunlara bir an bile nefes aldırmayacağız. Sen bunun neresinden rahatsızsın arkadaş? Terörle mücadeleden, bu mücadelenin iyi gitmesinden neden rahatsızlık duyuyorsun? Bunu anlamakta güçlük çektiğimi ifade etmek istiyorum." dedi.
"Bu ülkeyi teslim mi edelim?"
Güvenlik güçlerinin, CHP'nin adalet yürüyüşünde adeta kuş uçurtmadıklarına işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:
"Çanakkale'de kamp yaptılar. Gece yenilen herzeleri hep beraber biliyoruz, şehitlerimize yaptıkları saygısızlıkları biliyoruz. Orada da güvenlikleri tam anlamıyla alındı. Birçok sabotaj yapılmak istendi, engellendi. Gittiler yabancı basına, 'Türkiye'de can güvenliği yok.' dediler. Sen kimin tarafındasın? Madem can güvenliği yok Alman, İngiliz, İspanyol turistler Türkiye'ye niçin geliyor? Karadeniz sahili Araplarla dolu. Van otellerinin tamamı İranlılarla dolu. Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunduğun yerden çık da bir etrafı kolaçan et bakalım."
Soylu, ülke genelinde turizmdeki hareketliliğe dikkati çekerek, "Bunlar, bundan rahatsız oluyorlar. Niçin rahatsız oluyorlar? 'Biz bu kadar bunların üzerine geldik, Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü, sanayi ve tüketici güven endeksi en yüksek noktalarda, ihracat 150 milyar doların yine üzerine çıktı.' diyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terörle mücadele etmesini istemeyenler olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:
"Peki biz ne yapacağız? Bu ülkeyi teslim mi edelim? Evimizde mi oturalım? DHKP-C'li terörist benim savcımı şehit etsin, PKK'sı gelsin istediği yerde istediği gibi bomba patlatsın, eylem yapsın sesimizi çıkartmayalım öyle mi? Onlar bir şey yapınca sesin bu kadar gür çıkmıyor, yalandan bir kınama mesajı yayınlarsan yayınlıyorsun ama benim askerim, polisim, jandarmam, denizlerde kaçakçı kovalayan sahil güvenlik personelim suçluya bir kurşun sıktığı zaman 'insan hakları ihlali var.' diye yeri göğü inletiyorsun."
"İnsan hakları ihlal raporunun altında yine aynı milletvekilinin imzası var"
Soylu, CHP'nin internet sitesinde insan hakları ihlal raporu yayımlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsan hakları ihlal raporunun altında yine aynı milletvekilinin imzası var. İki uyuşturucu satıcısına, polis 'dur' diyor, o da durmuyor ve polisle silahlı çatışmaya giriyor. Ne yapacak polis, 'Al beni vur mu?' diyecek. Almanya'da, İngiltere'de der mi? O akıl aldığın Amerika'da der mi? Şunu çok iyi görmemiz lazım bu hal, bu akıl bizim her zaman siyasi mücadele ettiğimiz CHP aklı değildir. Bu çok başka bir şeydir. Bu işin içinde başka bir şey var. Bu oyunun içinde çok başka oyuncular var. Sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da da terörün bitmesini istemeyen küresel karanlık bir aklın yansıması olan bir durumla karşı karşıyayız. "
Birilerinin terörün Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bitmesini istemediğini dile getiren Soylu, Arakan'da olanların, Güney Afrika'da çıkan iç çatışmaların, 9, 10 yaşındaki çocukların ellerine silah verilip savaştırılmasının tesadüf olmadığını söyledi.
Soylu, mazlumların, özellikle Müslümanların kanı üzerinde yeni bir dünya inşa etmek isteyen tehlikeli ve karanlık küresel akılla mücadele içerisinde olduklarını bildiklerini ifade etti.
"FETÖ'yü sadece o meczubun hali olarak görmek bizi büyük bir yanılgıya iter"
FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye'de FETÖ'yü hareket edemez bir kabiliyet haline getirdik ancak başka bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Birileri şimdi küresel akılla beraber Türkiye'de bir iklim oluşturmaya çalışıyorlar. 'Aman ha şöyle eksik yapmayalım, böyle eksik yapmayalım. Şöyle adımlar atalım, böyle adımlar atalım...' Balkanlar'da FETÖ hala var, Almanya bayraktarlığını yapıyor. Hollanda, Avusturya bunların hepsinde varlar. Afrika, FETÖ'nün en etkili olduğu alanlardan bir tanesi. Amerika, Pensilvanya'daki malikanede o meczubun orada bayraktarlığını muhafaza ediyor. Bütün bunlar, eğer biz en ufak bir gevşeme ortaya koyarsak bize öyle bir çullanırlar ki 15 Temmuz'u rahmetle anarız." diye konuştu.
Soylu, bunların hala kinlerinden ve intikamlarından sıyrılmadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"FETÖ'yü sadece o meczubun hali olarak görmek bizi büyük bir yanılgıya iter. FETÖ, bildiğimiz FETÖ değildir. FETÖ'nün arkasında bugün bizim coğrafyamızda oyun kurmaya çalışanlar var, 17-25 Aralık'ı planlayanlar var, Türkiye'yi ekonomik olarak darboğaza itmek isteyenler var. Biz bunların hepsini biliyoruz. FETÖ'nün arkasında, yıllarca modası geçmiş silahlarını satıp Türkiye'yi hareket kabiliyetinden uzaklaştırmaya çalışanlar var. Enerjimizi kendi kendimize yetemez hale getirmek için ellerinden geleni yapanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve onlara teslim olmayacağız, güçlü ve özgür bir Türkiye oluşturacağız."
"Kimin tarafını tuttukları, ne yaptıkları apaçık ortadadır"
Avrupa'daki her seçimde Türkiye karşıtlığı üzerinden oy devşirmeye çalışıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Geçen gün gördünüz, Apo'nun resmini Almanya sokaklarında tekrar yayınladılar. Kimin tarafını tuttukları, ne yaptıkları apaçık ortadadır. Ondan sonra diyorlar ki 'İşte şöyleydi, böyleydi.' Sen Türkiye'yi ajan tarlasına döndüreceksin, bizim de ağzımız armut toplayacak ha geçti o günler artık. Türkiye bu yoldan dönecek değildir. Bizim evlatlarımızın güçlü, zengin bir ülkede ama aynı zamanda vicdan sahibi bir dünyada yaşamasını istiyoruz. İnşallah bu gittiğimiz yolda arkasından gittiğimiz lider de doğrudur. Cenab-ı Hak inanıyorum ki bu yolculuktan da bu yolcudan da razı olacaktır. Allah bin kere razı olsun."
Siyasetin zorluklarından bahseden ve kişisel siyasi geçmişi hakkında bilgi aktaran Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız beni AK Parti'ye davet etti ve ben AK Parti'ye girdim. 5 yıldır sıtkı sadakatle, verdiğiniz destek ve güçle çalışıyorum. Ben siyaseti bırakmıştım, siyaset yapmayacaktım. Siyasetle ilgili kendime ait ajandam Allah'ı şahit tutarım hiçbir gün olmadı. O güne kadar var oluruz olmayız bilemem, o siyaseti bıraktığı gün siyasete noktayı koyacağımı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Çocuklarıma bırakacağım en büyük şeref ve onur ne İçişleri Bakanlığıdır, ne Çalışma Bakanlığıdır ne genel başkan yardımcılığıdır. AK Parti ile yaşadığım ve çocuklarıma bırakabileceğim en büyük şerefim Trabzon milletvekilliğidir. Liderimizin emrinde sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum."
Soylu'nun, Araklı'daki yatırımlarla ilgili bilgi de verdiği kongreye AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.
(Bitti)