İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak ve 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hava araçlarıyla yapılan keşi·f ve gözetlemeler neticesinde toplam 260 teröri·st etkisiz hale getirilmiştir ve bunların 55 tanesi bizzat jandarmamızın si·lahlı i·nsansız hava aracıyla vurulmuştur. 126 tane de sığınak ve barınak bulunmuştur, içinden çıkan bombanın, silahın neredeyse haddi hesabı yok." dedi.



Soylu, AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığının 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin siyasi sahadaki borazanlarıyla da uğraştıklarını ifade etti.



PKK'ya yapılan operasyonlardan bu milletin evlatlarının, askerin, polisin, jandarmanın verdiği mücadeleden rahatsız olanlarla da uğraştıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Bizim evlatlarımızın, bizim mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçlarından, Altay tankından, Atak helikopterlerinden, o Atak helikopterlerinin ne iş gördüğünü bilseniz, Allah razı olsun yapandan, imar edenden." diye konuştu.



"Adam milletvekili" ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:



"Terörle mücadeleden rahatsız oluyor. Terörle mücadelede insansız hava araçlarıyla elde edilen başarıdan rahatsız oluyor, iftiralar atıyor. 2 gün önce de biraz önce anlattığım konuyu dile getirdim. Bugün de sizlerle bir bilgi daha paylaşmak isterim. 1 Ocak ve 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hava araçlarıyla yapılan keşi·f ve gözetlemeler neticesinde toplam 260 terörist etkisiz hale getirilmiştir ve bunların 55 tanesi bizzat jandarmamızın silahlı insansız hava aracıyla vurulmuştur. 126 tane de sığınak ve barınak bulunmuştur, içinden çıkan bombanın, silahın neredeyse haddi hesabı yok."



Süleyman Soylu, insansız hava uçağı ve insansız keşif uçaklarının önemine değinerek, şunları ifade etti:



"Bütün bu i·nsansız hava uçağı ve i·nsansız keşi·f uçağı desteği i·le yapılan operasyonlarda, bakın bu da önemli, Türkiye'nin bunu duymasını istiyorum, bakınız biz gece, gündüz, sabah hiç fark etmiyor, gece saat 03'te, 04'te otururuz karargaha, teröristi görürüz, onu orada etkisiz hale getirebilmek için evlatlarımız orada uğraşırlar. Bakın insansız hava araçlarıyla yapmış olduğumuz operasyonlarda, bunu bütün Türkiye duysun istiyorum, hiçbirinde şehit vermedik, hiçbirinde yaralımız olmadı. Bunların derdi o. Hiçbirinde şehit vermedik, hiçbirinde Allahımıza şükürler olsun yaralımız olmadı."



Bu hava araçları sayesinde teröristlerin hareket kabiliyetinin azaltıldığını vurgulayan Soylu, "Bunların ara sıra telsiz konuşmalarını falan dinliyoruz. Bunlar o insansız hava araçlarından korkuyorlar ki o kadar korkuyorlar. 'Aman görünmeyim, 2-3 kişiden fazla olmayım. Öyle saklanın, böyle saklanın' diye birbirine sürekli telkinde buluyorlar. Ama ne çare bizim evlatlarımız onları tepeliyorlar." şeklinde konuştu.



(Sürecek)