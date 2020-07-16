İçişleri Bakanı Soylu: " 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: " 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o...

İçişleri Bakanı Soylu: " 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" " Ankara'ya ve Ankaralılara minnettarız" içişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" dedi.

16.07.2020 04:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:41

İçişleri Bakanı Soylu: " 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır"

" Ankara'ya ve Ankaralılara minnettarız"

ANKARA - içişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kızılay Meydanında Demokrasi nöbetinde bulunan vatandaşlara hitap etti. . Soylu, "Tam 4 yıl önce Ankara'da, İstanbul'da, eğer yapabilselerdi Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ülkemizi, milletimizi karanlığa götürmek istediler. Burada ne konuşulur bilmiyorum ama 15 Temmuz 2016 gecesi asıl konuşmayı milletimiz yaptı. Biz milletimize minnettarız. Allah sizden razı olsun. Ankara'ya ve Ankaralılara minnettarız. Neden biliyor musunuz? Demokrasiyi, TBMM'yi Ankara ve Ankaralılar Gazi Meclisimizin namusunu kurtardığı için onu koruduğu için minnettarız. Canı pahasına Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde, içinde kahramanlıklarını ortaya koydukları için minnettarız. Kahramankazan'da o uçakların, helikopterlerin kalkıp milleti acımasızca öldürmelerini engellemeye çalıştıkları için minnettarız" şeklinde konuştu.

'FETÖ ile PKK'nın arkasında aynı güç var'

15 Temmuz'daki darbe girişimi ile PKK terör örgütünün arkasında yer alan gücün aynı olduğunu vurgulayan Soylu, "Şu sokaklardan geçen tanklara çıplak ellerinizle 'dur' dediniz. Helikopterlerden makineli tüfekleri ile millete acımasızca saldıranlara 'dur' dediniz. 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır. Patronlar aynıdır. Sizler hem 15 Temmuz'u, o hainleri mağlup ettiniz. Hem de yıllarca Türkiye'yi terör vesayetiyle karşı karşıya bırakmaya çalışanları mağlup ettiniz. 15 Temmuz'dan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'yla gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bizi fukaralaştırmak istediler, beceremediler. 6 bin Özel Harekat polisimiz vardı, şimdi 23 bin Özel Harekat polisimiz var. O gün Azez'de, Cerablus'da yoktuk. Bugün bu asil millet insaniyeti ile var. Bugün daha fazla insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız var. Bugün kendi otomobilimizi üretmek için kolları sıvıyoruz. Kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz. Dünyanın her tarafı maskeyle birbirine girerken havalimanlarında birbirlerinin maskelerine el koyarken Türkiye, 50'nin üzerinde ülkeye burada üreterek maske gönderdi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: ' 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı Güncel
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Ozan Güven Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: " 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 04:45:45. #1.14#
title