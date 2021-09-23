İçişleri Bakanı Soylu: '15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden, incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.' - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden, incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır."

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden, incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden, incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Soylu: '15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden, incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kalmıştır.' - Haberler
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