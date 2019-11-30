İçişleri Bakanı Soylu: "(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık"
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı Video oynatımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
30.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:40
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı
Video oynatımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık"