İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız.