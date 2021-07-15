İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız.

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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