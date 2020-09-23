İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu?
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İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu?

23.09.2020 23:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:28
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu? Nasıl darbe yaptılar? Daha yeni Şırnak Adliyesi'nde bomba yakalandı. Karlov'u kim öldürdü? FETÖ'cü polis öldürdü. Bütün bunlar varken biz devlete adam alırken kılı kırk yarmayalım mı? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı? Kaçtı gitti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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