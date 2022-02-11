İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu
AA, Oktay Özden - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi Bakan Soylu'nun katılımcılarla selamlaşması Bakan Soylu'nun yerine oturması Bakan Soylu'nun 112 yeleğini giymesi ve katılımcılarla fotoğraf çekinmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki...
ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi
Bakan Soylu'nun katılımcılarla selamlaşması
Bakan Soylu'nun yerine oturması
Bakan Soylu'nun 112 yeleğini giymesi ve katılımcılarla fotoğraf çekinmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katıldı.