İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu

AA, Oktay Özden - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi Bakan Soylu'nun katılımcılarla selamlaşması Bakan Soylu'nun yerine oturması Bakan Soylu'nun 112 yeleğini giymesi ve katılımcılarla fotoğraf çekinmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki...

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi

Bakan Soylu'nun katılımcılarla selamlaşması

Bakan Soylu'nun yerine oturması

Bakan Soylu'nun 112 yeleğini giymesi ve katılımcılarla fotoğraf çekinmesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu

AA / Oktay Özden - Politika

Süleyman Soylu, Antalya, Turizm, 112, Politika, Haberler

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