İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci