İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı.(1)

İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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