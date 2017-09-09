İçişleri Bakanı Soylu: "1 Ocak-31 Ağustos 2017 tari·hleri· arasında Emni·yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hava araçlarıyla yapılan keşi·f ve gözetlemeler neti·cesi·nde toplam 260 teröri·st etki·si·z hale geti·ri·lmi·şti·r ve bunların 55'i· bi·zzat jandarmamızın Si·lahlı İnsansız Hava Aracı'yla vurulmuştur. 126 da sığınak ve barınak bulunmuştur, i·çi·nden çıkan bombanın, si·lahın neredeyse haddi· hesabı yok."