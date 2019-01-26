İçişleri Bakanı seçim hazırlıklarına dair bilgi verdi

Yerel seçim hazırlıklarına dair bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı seçim hazırlıklarına dair bilgi verdi

Yerel seçim hazırlıklarına dair bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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