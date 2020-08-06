İçişleri Bakanı Çataklı'dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Çataklı'dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

İçişleri Bakanı Çataklı'dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama
06.08.2020 07:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 07:43

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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