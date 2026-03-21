İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı: "Sahada 313 bin 745 personelimizle büyük bir özveriyle çalışıyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişelerinde kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında yolculuk yapan araçtakilerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi.

Tüm Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yiğitbaşı, "Bugün 2 bayram üst üste denk geldi. Aynı zamanda Nevruz Bayramı'nı kutluyor bütün Türk dünyası. Hem Nevruz Bayramı'nı hem tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramlara birlik, beraberlik ve huzur içinde erişmeyi diliyorum. Burada bugün Ramazan Bayramımızın ikinci gününde Akıncı Gişeleri'nde hem Jandarma personelimizin, teşkilatımızın bayramını kutlamak hem de vatandaşlarımızla bayramlaşmak için hem de denetimler için buradayız" diye konuştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Umuyoruz nerdeyse yüzde 50'lik azalışı koruyabiliriz. En önemli hassasiyetimiz trafik güvenliği. Bizim milletimiz ailesiyle sevdikleriyle bir araya gelmeyi, bayramlarda birlik beraberlik içinde güzel zamanlar geçirmeyi önemser. Yolasıyla bayramlarda trafik her zamankinden mutlaka biraz daha fazla artıyor. Dolayısıyla bizim tüm tedbirlerimiz bu yönde. Sahada 313 bin 745 personelimizle, sahil güvenlik, Jandarma ve emniyet teşkilatımızın personelleriyle büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sahil güvenliğimizin 390 botu ve gemisi bulunuyor görev başında. Sadece karayollarından değil havadan da güvenlik ve trafik takip ediliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı