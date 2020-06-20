İçişleri Bakan Yardımcısı ve Jandarma Genel Komutanı Bitlis'i ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Jandarma Genel Komutanı Bitlis'i ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Jandarma Genel Komutanı Bitlis'i ziyaret etti
20.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:11

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Muş'tan helikopterle İl Jandarma Komutanlığına gelen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığında Bakan Yardımcısı Ersoy'un karşılama mangasını selamlamasından sonra heyet, jandarma personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e İl Jandarma Komutanlığında Vali Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından brifing verildi. Bakan Yardımcısı Ersoy, jandarma personeline hitap ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı. İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinden sonra Bakan Yardımcısı ve Jandarma Genel Komutanı, Bitlis Valiliğine geçti. Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Valilik makamında Vali Oktay Çağatay tarafından ağırlandı.

Daha sonra Vali Çağatay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Ahlat Emir Bayındır Kümbeti hediye etti. Valilik ziyaretinden sonra heyet, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra emniyet personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki heyeti, daha sonra Tatvan Sorgun kışlasından helikopter ile Tatvan Kaynarca Jandarma Karakolu üs bölgesini ziyaret etti. Üs bölgesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından üs bölgesinin genel durumuyla ilgili Bakan Yardımcısı Ersoy'a bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Ersoy üs bölgesinde görev yapan Jandarma personeliyle teker teker tanışarak, hal hatırlarını sordu, onlarla hatıra fotoğrafları çektikten sonra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin helikopterle Erzurum'a gittiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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