İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA