İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız."
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den yeni internet yayını düzenlemesine tepki: Geçmişteki cezalandırıcı pratikler burada da devreye girmez
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:47 Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu ilk belirlemelere...