İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız."

2.08.2019 10:54
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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