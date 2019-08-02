İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA