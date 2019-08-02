İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Temmuz ayında kaçakçılık ile...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Temmuz ayında kaçakçılık ile...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır.

2.08.2019 10:49
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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