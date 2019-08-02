İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı." - ANKARA
Kaynak: İHA
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