İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın'da yaya geçidine kırmızı şerit çizdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Aydın'da yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Aydın'da yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Erdil, Vali Hüseyin Aksoy'la birlikte Ali İhsan Paşa Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada bir grup öğrenci, ellerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yayayım bu yolda ben de varım" dövizleri taşıyarak sürücüler için farkındalık çalışması yaptı.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Aksoy, yaya geçitlerindeki tek şeridi kırmızıya boyadı.

Gazetecilere açıklama yapan Erdil, ülkenin dört bir tarafında "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının gerçekleştirildiğini, bu çalışmayla trafikte yaya güvenliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak 2017 yılından itibaren trafik güvenliğinde iyileştirmeyi sağlamak için ciddi kampanyalar yürüttüklerini aktaran Erdil, şöyle konuştu:

"2018 yılıyla 2020 yılı arasında ölümcül trafik kazalarında yüzde 30,8 iyileşme oldu. Trafik kazalarında yaya ölümleri azaldı. Onunla birlikte yaralamalı trafik kazalarında yüzde 25 iyileşme oldu. 2010-2020 aralığına baktığımızda 100 bin kişide trafik kazasında ölen sayısı 13,4 iken 2020 yılında bu 5.8'e indi. Yüzde 50'den fazla bir iyileşme oldu. Bu oran, Avrupa ortalamasına yakın bir rakam. Sayın bakanımızın 2022, 2023 projeksiyonu bu 100 bin kişide ölümü yüzde 3,5'a düşürmek. Bu çalışmaların amacı da bu."

Vali Aksoy da Aydın'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalma yaşandığına dikkati çekerek yayaların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla böyle bir çalışmanın yapıldığını dile getirdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun