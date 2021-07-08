İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak için ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, Sayın Valimiz Mehmet Makas ile birlikte Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret ettiler.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak için ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, Sayın Valimiz Mehmet Makas ile birlikte Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. İl Jandarma Alay Komutanlığında tören mangası tarafından karşılanan Sayın Bakan Yardımcımız, tören mangasını selamladıktan sonra, Alay Komutanlığı şeref defterini imzaladı.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı Ziyaret Etti - Haberler
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