İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Terzi Baba Hazretlerinin Türbesini Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Terzi Baba Hazretlerinin Türbesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Terzi Baba Hazretlerinin Türbesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil ve beraberindeki heyet, ilimizin manevi önderlerinden Terzi Baba Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil ve beraberindeki heyet, ilimizin manevi önderlerinden Terzi Baba Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın da eşlik ettiği ziyarette, Sayın Bakan Yardımcımız ve beraberindekiler türbeyi gezerek, dualar ettiler.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Terzi Baba Hazretlerinin Türbesini Ziyaret Etti - Haberler
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