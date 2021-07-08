İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti.