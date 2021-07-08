İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, kurumların işleyişleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Sayın Bakan Yardımcımız, kurumların çalışanlarıyla da görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Haberler
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