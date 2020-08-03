İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldıİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, son 4 yılda ölümlü kazaların yüzde 27 azaldığını ifade ederek, '2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı
03.08.2020 21:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:18

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, son 4 yılda ölümlü kazaların yüzde 27 azaldığını ifade ederek, '2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Bu da aldığımız tedbirlerin sonucunu ortaya koyuyor ama bu yeterli mi' Değil. Tabi ki bunu arttırarak devam ettireceğiz. Hedefimiz sıfır kazanın yaşandığı günleri görmek. Bunu vatandaşlarımızla birlikte yapacağız? dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Bursa karayolu üzerindeki trafik denetim noktasında bayram uygulamalarına katıldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden karayoluyla gelen Bakan Yardımcısı İnce'yi, Vali vekili Akın Ağca, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Jandarma Komutan vekili Albay Durmuş Yönter karşıladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet ederek trafik kurallarını hatırlattı. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren Bakan Yardımcısı İnce, son 4 yılda ölümlü kazalarda yüzde 27 oranında düşüş olduğunu açıkladı.Hiç kazaların olmadığı günleri hedeflediklerini kaydeden Bakan Yardımcısı İnce, 'Ölümlü kazaların hiç yaşanmadığı günleri görmek hedefindeyiz. İçişleri Bakanlığı olarak hem yıl içerisinde hem de bu Kurban Bayramı'na yönelik bir dizi tedbirler aldık. İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği Strateji Uygulama Belgesi düzenledik. Bunun uygulanması için de sahada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bilgilendirme, eğitim çalışmaları, kampanyalar, denetimler, hem karadan hem havadan denetimler, maket ve model araçlar, maket personeller kullanıyoruz. Sivil personelimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunuyoruz. Bu bayramda da yine sahalardaydık, sayın Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, ilgili daire başkanlarımız, trafik birimlerimiz, müfettişlerimiz saha da hem trafik tedbirlerinin nasıl uygulandığını denetlemek ve aynı zamanda vatandaşlarımıza bu konu da gerekli hatırlatmalarda bulunmak istedik. Bugünde Eskişehir'deyiz. Son dönemde aldığımız tedbirleri nedeniyle de trafik kazalarında azalmalar söz konusu oldu. 2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Bu da aldığımız tedbirlerin sonucunu ortaya koyuyor. Ama bu yeterli mi' Değil. Tabi ki bunu arttırarak devam ettireceğiz. Hedefimiz sıfır kazanın yaşandığı günleri görmek. Bunu vatandaşlarımızla birlikte yapacağız? dedi.Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte olan sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Yardımcısı İnce, hız limitlerine uyulması gerektiğini söyledi. Emniyet kemerini araçtaki sürücü ve yolcuların takması gerektiğini anlatan İnce şunları söyledi: 'Şerit değiştirmelerde, kuralına uygun şerit değiştirmeler yapmak gerekiyor. Dinlenmeden uykulu ve yorgun bir şekilde yola çıkmamak lazım. Sayın Bakanımızda dile getirdiler. Her 2 saatte bir 10 dakika mutlaka bir dinlenme yapmak lazım. Bunu teknik bilimsel olarak bilim insanları da destekliyorlar. Yaşam tünellerimiz var yollardaki kontrollerde. Yaşam tünelleri uygulamamızla, vatandaşlarımızı aracından indirmeden, yaşam tüneline alıyoruz Burada çeşitli video gösterimleri ve informatik gösterimlerle onlara çeşitli hatırlatmalarda uyarılarda bulunuyoruz. Hem onların dikkatini çekip hatırlatmayla hem de kısa bir nebze de olsa dinlenmelerini sağlıyoruz. Bu uygulamayı yaklaşık 59 ilimizde şuanda yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde devam edecek. Özellikle taşrada görev yapan trafikten sorumlu olan personelimiz başta olmak üzere bütün emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımıza, kaymakamlarımıza, valilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü onlarda sahadalar, bu bayramda da sahadaydılar. Onlarda aynı şekilde bu denetimlere bizzat katılarak yerinde denetlediler. Aldığımız rakamlarla da inşallah daha iyiyi yakalayacağız?

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik uygulamalarının ardından görevli personelle sohbet ederek bayramlarını kutlayıp Eskişehir'den ayrıldı.


Kaynak: DHA

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