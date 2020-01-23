İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

23.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:06
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti 'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. İnce ve Stefanovic, heyetlerarası toplantıya katıldı.

Kaynak: AA

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: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da
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