İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.
23.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:06
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. İnce ve Stefanovic, heyetlerarası toplantıya katıldı.
Kaynak: AA