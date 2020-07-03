İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Bilecik'te
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.
03.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:19
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u taşıyan helikopter bugün saat 11.15 sularında Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı helikopter pistine indi. Ersoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Pelitözü Gölpark'ta yaşanan yıkım sonrası Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yönelttiği sorular sonrası yapılan ziyaret merak oluşturdu. - BİLECİK
Kaynak: İHA