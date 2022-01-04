İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yılın tamamında tüm örgütlerden bin 140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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