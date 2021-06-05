İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı