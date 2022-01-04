İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL'dir."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL'dir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL'dir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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