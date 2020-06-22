İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son aranan kişi için dere yatağını 4'e böldük. Her...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son aranan kişi için dere yatağını 4'e böldük. Her...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son aranan kişi için dere yatağını 4'e böldük. Her bölümde 28 kişi suların içinde arama yapıyor" -"Keşif uçağı da dün gece bölgede arama çalışmalarına katıldı" -"Bursa Valiliği'ne ilk etapta 500 bin TL yardım gönderildi" İçişleri Bakan Yardımcısı...

22.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:00

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Son aranan kişi için dere yatağını 4'e böldük. Her bölümde 28 kişi suların içinde arama yapıyor"

-"Keşif uçağı da dün gece bölgede arama çalışmalarına katıldı"

-"Bursa Valiliği'ne ilk etapta 500 bin TL yardım gönderildi"

BURSA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu. Çataklı, kayıp 1 vatandaşın arandığını belirterek, "Dere yatağı 4 bölgeye ayrıldı. 480 metrelik mesafelerin her birinde 28 kişilik ekipler arama kurtar faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca dün geceden beri insanlı keşif uçağı da arama faaliyetlerine katılıyor" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinin hemen ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da incelemelerde bulunmak için felaketin yaşandığı adrese geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çataklı, "Yoğun yağış Bursa'nın ilçelerinde hasara yol açtı. Bulunduğumuz 2 köyde can kayıpları da yaşandı. Organize sanayi bölgesinde bazı tesislerin etkilendiğini ve tarım arazilerinde hasarlar oluştuğunu biliyoruz. Olayın akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelmiştik. Bakanımız incelemeler yaptı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Gece boyunca talimatlar doğrultusunda bütün ekiplerimiz çalıştılar. Şu an bildiğiniz gibi Dudaklı Mahallesi'nde bir engelli vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kayacık Köyü'nde de 4 vatandaşımızım maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi.

İnsanlı Hava Aracı çalışmalara katılıyor

"Şu anda 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda arama kurtarma başlamıştı, şu anda muhtemel dere yatağı 4 bölgeye ayrıldı, 450 metrelik mesafelerle her birine 28 kişiden oluşan arama kurtarma personeli görev yapıyor. 28 kişilik ekiplerin dışında da arama kurtarma yapanlarla beraber toplam 200 kişi çalışmalara katılıyor" diyen Çataklı," AFAD personelimiz, JAK, sivil toplum kuruluşları var. Birbiri ile nöbetleşe çalışıyorlar. Dudaklı Mahallesi'ne selin getirdiği ciddi bir malzeme var. Sokakta ve evin giriş katlarında yığılmalar oldu. Çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda 74 araç bu enkazı kaldırmak için çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilçe belediyelerimizin desteği de var. Akşamdan bu yana bir insanlı keşif uçağı hava aracı aramadan çalışmaya katılıyor" diye konuştu.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmalarının 3 aşamalı düşündüklerini ifade eden Çataklı, "Konut ve işyerlerinde gelen hasarı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 12 ekiple 24 kişi hasar tespit çalışmalarına katılıyor. Tarım hasarları konusunda Tarım Orman İl Müdürlüğü 26 ekip 52 kişiyle hasar tespit çalışmaları yapıyor. Bir de konutların içindeki eşya ve benzeri hasarlar konusunda defterdarlığımızın koordinesinde çalışma yürütülüyor. İşin psiko-sosyal yönü de var. Aile Bakanlığı tarafından oluşturulmuş 12 ekip 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarla görüşüyor ve aileleri ziyaret ediyor. Akşamdan bu yana itibaren Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ihtiyaç sahiplerinin beslenme ihtiyaçlarını 3 öğün olmak şartıyla giderecek. Kızılay koordinasyonunda hijyen malzemesi dağıtımı da burada devam edecek. Burada STK'ların da önemli bir gayreti var. İlk andan beri hayatın normale dönmesi için yapılan tespitlerin sonucunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için de 500 bin TL acil yardım ödeneği Bursa Valiliği'ne gönderildi. Yapılan hasar tespitleri sonucunda maddi yardımlar yapılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Son aranan kişi için dere yatağını 4'e böldük. Her...

Kaynak: İHA

Manşet

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