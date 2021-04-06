İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır.