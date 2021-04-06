İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mart ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, 361 kişi tutuklanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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