İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.
MALATYA (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi. - MALATYA
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