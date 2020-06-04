İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir.
04.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:57
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA