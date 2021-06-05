İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır.