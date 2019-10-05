İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Iğdır'da
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da, Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da, Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı.
Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ile birlikte helikopterle geldiği Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı'ndan Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.
Burada, Çataklı başkanlığında, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile protokol üyelerinin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele toplantısı yapıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çataklı, daha sonra kentten ayrıldı.