İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da bin 51 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal... - Haberler
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