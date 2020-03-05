İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA
Kaynak: İHA