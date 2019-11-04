İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde ise bin 857 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi.

04.11.2019 10:56
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde ise bin 857 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. Çataklı, bu operasyonlarda 3'ü kırmızı, 3'ü de turuncu listede olmak üzere 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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