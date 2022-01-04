İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "Düzensiz göçle mücadelede, 2021 yılında 23 bin 676'si denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "Düzensiz göçle mücadelede, 2021 yılında 23 bin 676'si denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandığını görüyoruz"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "Düzensiz göçle mücadelede, 2021 yılında 23 bin 676'si denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandığını görüyoruz" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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