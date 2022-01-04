İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu yıl terör örgütüne katılım sayısı 51 olmuştur. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik." - ANKARA

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