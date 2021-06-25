İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bingöl - Kiğı'da saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bingöl - Kiğı'da saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı