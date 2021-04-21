İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karlıova ilçesinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen deprem değerlendirme toplantısına, Çataklı'nın yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, depremden etkilenen vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde etkilenen hak sahiplerinin sorun ve beklentilerini dinledi.

Toplantıda, ayrıca depremden sonra bölgede yapılan iş ve işlemler ile gelinen noktada devam eden süreçler ele alındı, çözüme dönük değerlendirmeler yapıldı.

Çataklı, daha sonra Valilik Toplantı Salonunda belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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