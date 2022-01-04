İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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