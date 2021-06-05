İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı