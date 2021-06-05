İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak... - Haberler
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