İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45'i ölü, 2'si sağdır." - ANKARA Kaynak: İHA